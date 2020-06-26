Домой к журналисту Павлу Лобкову, который попытался дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, пришла полиция. Задерживать его не стали: Лобков не получил статус подозреваемого. По словам его адвоката, его подзащитного только опросили.

Домой к журналисту Павлу Лобкову, который попытался дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, пришла полиция. Задерживать его не стали: Лобков не получил статус подозреваемого, передает ТАСС.Как рассказал агентству адвокат журналиста Леонид Соловьев, полицейские опросили его подзащитного, тот дал объяснения.Ранее действия Лобкова прокомментировала глава ЦИК Элла Памфилова."Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать", – сказала она.При этом, по словам Памфиловой, тех, кто нарушает порядок волеизъявления, все равно определят."У нас здесь были вчера случаи, некоторые решили сделать попытки дважды проголосовать – традиционным образом и через онлайн-голосование. Некоторые об этом гордо заявили, чтобы попиариться, – отметила Памфилова в эфире телеканала "Россия 24". – Но на самом деле им все равно не удалось бы это сделать. На последнем этапе их бы все равно вычислили".Памфилова добавила, что нарушителям придется понести ответственность.По факту попытки Лобкова проголосовать дважды было возбуждено дело по статье 5.22 КоАП РФ ("Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования"). Также полиция начала административное расследование в связи с публикацией в интернет-СМИ видеосюжета "Как проголосовать дважды".Помимо этого правоохранительные органы дадут оценку действиям сотрудников избирательной комиссии, поскольку один раз Лобков проголосовал на избирательном участке, а второй – онлайн. Бюллетень Лобкова был аннулирован, учтен был только его электронный голос.