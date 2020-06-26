Хлеб для нашей страны – продукт стратегический. Это значит, что свежая продукция хлебокомбинатов должна быть на столах людей всегда. По словам владимирцев, даже во время коронавируса от

Хлеб для нашей страны – продукт стратегический. Это значит, что свежая продукция хлебокомбинатов должна быть на столах людей всегда. По словам владимирцев, даже во время коронавируса от хлебобулочных изделий они не отказались. Эмма, жительница г. Владимира: Конечно, не перестали, мы же любим хлеб. Корр: А можно сказать, что хлеб всему голова? -Конечно, конечно, без хлеба