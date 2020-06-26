Калининград сегодня открывает туристический сезон. Официальный старт дадут глава Ростуризма и губернатор региона. На каких условиях будут принимать отдыхающих?

Калининград сегодня открывает туристический сезон. Официальный старт дадут глава Ростуризма и губернатор региона. На каких условиях будут принимать отдыхающих? И какие особые предложения ждут гостей?Кажется, сейчас лучшее время чтобы посмотреть песчаные дюны в России. Это высота Эфа на Куршской косе. Одно из самых посещаемых мест в Калининградской области. В прошлом году здесь побывало около 600 тысяч туристов. В этом году уже понятно, что будет гораздо меньше. Особенно сейчас, когда нацпарк только-только открылся для массовых туристов после трех месяцев карантина.Посетители постепенно возвращаются в Национальный парк. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в этом сезоне работает по новым правилам — гости должны держать социальную дистанцию, в помещениях надевать маску и перчатки.Организованные туристы теперь приезжают строго по расписанию, в определенные временные интервалы, чтобы не толпиться на входе. Сувенирные магазины открыты не все. Национальный парк готовит новые маршруты, чтобы разделить потоки отдыхающих."Парк постоянно открывает что-то новое на территории, чтобы развести турпотоки, так как "Куршская коса" очень популярна. Мы находимся на одном из самых отдаленных маршрутах, который ведет к озеру Лебедь", — сказала пресс-секретарь Национального парка "Куршская коса" Ольга Большакова.Калининградская область рассчитывала в этом году принять 2 миллиона туристов, бронирование на май-июнь было активнее, чем в прошлом году. Но пандемия и карантин помешали поставить рекорд. Региональные власти выделяют субсидии на рестарт турбизнеса и готовят новые пакетные предложения."Мы готовим на осень турпакет "2+1" — две ночи турист покупает сам, третью получает в подарок. Отели готовы присоединиться к этой акции. У нас есть также карта гостя, которая является одним из элементов паспорта туриста. Она предлагает уже сейчас различные скидки тем, кто приезжает в Калининградскую область", — рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.Чтобы приехать в регион, сегодня потребуется бронь отеля на две ночи минимум или договор аренды жилья или справка об отсутствии коронавируса.Уже сегодня официальный старт туристическому сезону в регионе даст губернатор Антон Алиханов и глава Ростуризма Зарина Догузова.