Грамоту мне вручили за то, что не растерялась и сохранила самообладание, - заявила в эфире телеканала Россия 1 мичман, фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская. Она стала своеобразной героиней парада Победы в Калининграде.

"Грамоту мне вручили за то, что не растерялась и сохранила самообладание", — заявила в эфире телеканала "Россия 1" мичман, фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская. Она стала своеобразной героиней парада Победы в Калининграде.Девушка рассказала, что во время разворота колонны идущая сзади коллега нечаянно наступила ей на ногу, и туфля слетела. Ксения не покинула строй, несмотря на потерю обуви. "Я не могла подвести "коробку" и ветеранов, которые смотрели парад".Кстати, зрители потерянной туфли не заметили. "Именно та подруга, из-за которой я осталась босиком, после парада нашла потерю. Так что я на нее не сержусь", — пошутила Ксения.Грамоту Ксении вручил командующий Балтийском флотом адмирал Александр Носатов. Также девушке вручили памятную медаль командующего и букет цветов.24 июня в Калининграде, как и во многих других городах России, прошел парад Победы, ранее перенесенный из-за коронавируса. Колонну техники из 75 единиц возглавил танк Т-34. За ним шли пушки, зенитно-ракетные комплексы, тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня. В небе пролетели военные самолеты и вертолеты. В параде приняли участие полторы тысячи человек.