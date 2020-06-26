Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал напарников по линии обороны, с кем ему наиболее комфортно было выступать за армейцев. Речь о братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче.

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал напарников по линии обороны, с кем ему наиболее комфортно было выступать за "армейцев". Речь о братьях Березуцких и Сергее Игнашевиче."Как бы прискорбно это не звучало, заменить их никто не может. Сборную не беру в расчет, речь про ЦСКА, — признался Акинфеев на Youtube-канале Дмитрия Сычева и Дениса Казанского. — Пускай ребята не обижаются, но для меня они всегда являются примером идеальных людей"."Как защитник они мне очень помогали. Множество матчей на ноль, клуб выигрывал, парни забивали и приносили трофеи. Они сделали все, чтобы считаться легендами и я очень переживал момент их ухода"."Был ли разговор с Гинером о помощи команде? Я и сейчас помогаю: достаю по четыре в каждой игре".Напомним, что и Алексей с Василием Березуцким, и Игнашевич завершили свои выступления в ЦСКА, ровно как и профессиональную карьеру футболиста, в 2018 году.С тех пор они подались в тренеры: братья-близнецы успели поработать с Леонидом Слуцким в "Витессе", а Игнашевич на сегодняшний день является наставником московского "Торпедо".