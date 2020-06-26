В Россию из Польши экстрадировали киллера из банды Паши Цветомузыки (Вилора Струганова) — Вячеслава Исминдирова.

В Россию из Польши экстрадировали киллера из банды Паши-Цветомузыки (Вилора Струганова) — Вячеслава Исминдирова. Его обвиняют в убийстве криминального авторитета, это было 1997 году в Красноярском крае. С тех пор Исминдиров более 20 лет находился в розыске. Теперь его наконец-то смогут на родине привлечь к уголовной ответственности, передает телеканал "Россия 24".По данным следствия, за распределение криминальных сфер влияния тогда боролись несколько лиц, среди которых были Анатолий Артюшков и Вилор Струганов. Чтобы расправиться с конкурентом, последний нанял Александра Живицу и Вячеслава Исминдирова. 21 июля 1997 года на автостоянке Исминдиров несколько раз выстрелил в Артюшкова.