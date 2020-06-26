Российская премьер-лига может обязать клубы чемпионата России по футболу до окончания нынешнего чемпионата находиться на территории своих баз. Такая мера должна минимизировать риски заболевания коронавирусом.

Российская премьер-лига может обязать клубы чемпионата России по футболу до окончания нынешнего чемпионата находиться на территории своих баз. Такая мера должна минимизировать риски заболевания коронавирусом.О планах закрыть команды стало известно "Спорт-экспресс". Ранее столичный "Локомотив" принял решение изолироваться на своей базе в Баковке, чтобы избежать лишних контактов.Напомним, что положительные тесты на COVID-19 были выявлены у футболистов "Динамо", "Оренбурга", "Ростова" и "Уфы".