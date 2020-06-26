Общественное питание везде открыто, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 24. По его словам, решение об открытии фуд-кортов в торговых центрах российской столицы принимают их владельцы. Это зависит от их разворотливости, а также от количества посетителей, которые они собираются принимать.

Общественное питание везде открыто, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, решение об открытии фуд-кортов в торговых центрах российской столицы принимают их владельцы. Это зависит от их разворотливости, а также от количества посетителей, которые они собираются принимать.При этом Сергей Собянин подчеркнул позитивную динамику в борьбе с коронавирусом COVID-19. Но, подчеркнул столичный градоначальник, вирус все равно будет присутствовать долгое время, если не навсегда.Он призвал горожан и гостей российской столицы быть осторожными и не посещать переполненные площадки и парки. А также носить маски и перчатки в транспорте и других многолюдных местах.