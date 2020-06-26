У филологов возникли разногласия в склонении слова Конституция в тексте бюллетеня, который предлагается при решении судьбе о поправках в российский Основной закон. Ознакомиться с мнением специалистов Института русского языка имени РАН В.В. Виноградова обещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У филологов возникли разногласия в склонении слова "Конституция" в тексте бюллетеня, который предлагается при решении судьбе о поправках в российский Основной закон. Ознакомиться с мнением специалистов Института русского языка имени РАН В.В. Виноградова обещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Безусловно, это важно, признал пресс-секретарь президента России. Он добавил, что впервые слышит о филологических спорах филологов по поводу бланка голосования по поправкам в Конституцию от журналистов, сообщает РИА Новости. При этом Песков подчеркнул, что есть смыл более подробно ознакомиться с мнением Института русского языка, но это не имеет отношения к легитимности голосования.Ведущий научный сотрудник Института Виноградова Ольга Северская подчеркнула, что формулировка "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" нарушает норму языка. По словам эксперта, правильными вариантами были бы "поправки, вносимые в Конституцию" или "поправки к Конституции". При этом филолог напомнила, что эксперты предупреждали об ошибке еще на стадии подготовки голосования. При этом, по мнению филологов, ситуацию не исправила бы замена слова "изменения" на "поправки". Ольга Северская подчеркнула, что "поправки в Конституцию" — разговорный вариант.Что же касается попыток двойного голосования по поправкам, то, по заявлению Дмитрия Пескова, это не вопрос реагирования Кремля. На это уже отреагировал ЦИК России, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.Изъяны используемой системы электронного голосования никоим образом не могут поставить под сомнение легитимность волеизъявления россиян, подчеркнул официальный представитель Кремля.25 июня стартовало досрочное и электронное голосование по изменению текста российского Основного закона. Главный день голосования – 1 июля 2020 года. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни у кого не должно возникнуть сомнений по поводу волеизъявления россиян.