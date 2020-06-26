Возмущены состоянием детской площадки. Жители сразу трёх домов по улице Нижняя Дуброва вышли на стихийный сход. Претензия людей к этой прилегающей территории. Кругом всё поросло высокой

Возмущены состоянием детской площадки. Жители сразу трёх домов по улице Нижняя Дуброва вышли на стихийный сход. Претензия людей к этой прилегающей территории. Кругом всё поросло высокой травой, хотя здесь по идее должны гулять дети. Раньше на этом месте была полноценная детская площадка, теперь от неё остались лишь песочница, турник и скамейки. Надежда, жительница дома №20: