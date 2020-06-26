Нападающий футбольного клуба ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за польский Лех. О продлении аренды 23-летнего форварда сообщил официальный сайт железнодорожников.

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит выступать за польский "Лех". О продлении аренды 23-летнего форварда сообщил официальный сайт "железнодорожников".Изначально контракт с Жамалетдиновым был рассчитан до 30 июня. Однако из-за пандемии коронавируса футболист продолжит выступать за польскую команду до фактического окончания нынешнего сезона."Лех" занимает третье место в чемпионате Польши по футболу, набрав 53 очка после 32 туров.