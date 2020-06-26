LG анонсировала на международном рынке беспроводные наушники Tone Free, которые сами очищают себя от опасных болезнетворных микроорганизмов

Компания LG анонсировала на международном рынке беспроводные наушники Tone Free, которые сами очищают себя от опасных болезнетворных микроорганизмов. Новинка продается со специальным зарядным футляром, внутри которого амбушюры автоматически обеззараживаются под воздействием ультрафиолета."Как показывают исследования, наушники могут содержать больше бактерий, чем кухонная разделочная доска", — говорят в компании, предупреждая, что устройство может выступать в качестве потенциального переносчика ушных инфекций. В LG уверяют, что фирменная система автоочистки UVnano позволяет уничтожить до 99,9% бактерий, таких как E. coli (кишечная палочка) и S. aureus (золотистый стафилококк).Ранее модель Tone Free HBS-FN6 с технологией UVnano вышла в Южной Корее. В США и странах Европы её можно будет купить начиная со следующего месяца. Точную дату релиза и цену уточнят позднее, однако на южнокорейском рынке новые "затычки" LG продаются за 259 999 вон (около 14 900 рублей по текущему курсу).Одной зарядки Tone Free хватит на 6 часов прослушивания музыки. От идущего в комплекте кейса их можно полностью зарядить три раза. На каждом наушнике установлена небольшая сенсорная панель, дотрагиваясь до которой можно совершать звонки, управлять воспроизведением музыки и вызывать голосового "Ассистента" Google. Рейтинг пыле- и влагозащиты IPX4 защищает корпус Tone Free от мелких частиц и брызг.