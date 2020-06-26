В английской Премьер-лиге досрочно определился чемпион. Им стал Ливерпуль, который за семь туров до конца сезона стал недосягаемым для конкурентов.

Еще в конце прошлого года было понятно, что команде Юргена Клоппа вряд ли кто-то сможет помешать завоевать долгожданный трофей. К 28-му туру АПЛ красные набрали 82 очка из 84 возможных! Фантастический показатель. Вряд ли в ближайшем будущем кто-то сможет повторить это достижение.Официально Ливерпуль стал чемпионом после вчерашнего поражения Манчестер Сити в матче 31-го тура в Лондоне против Челси. Хозяева победили 2:1 благодаря голам Кристиана Пулишича и Виллиана. У гостей отличился Кевин Де Брюйне. Таким образом, за семь встреч до конца первенства Ливерпуль опережает Манчестер Сити на 23 очка.Добавим, что красные завоевали титул впервые за 30 лет. Красные в 19-й раз в истории стали чемпионами Англии.