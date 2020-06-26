Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с неожиданным заявлением. Он призвал внести изменения в основной закон республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с неожиданным заявлением. Он призвал внести изменения в основной закон республики.О поправках к Конституции Лукашенко заговорил во время встречи с коллективом предприятия "Беларуськалий". Он сообщил, что представили несколько вариантов обновленного основного закона, но изменения были недостаточно радикальными.Белорусы боятся "слишком решительных" шагов, считает Лукашенко. Он заявил о необходимости перераспределения полномочий от верховной власти к губернаторам, руководителям райисполкомов.О поправках к Конституции Лукашенко говорит не первый раз. Этой темы белорусский лидер касался во время обращения к парламенту и народу в апреле текущего года. По его мнению, в сильной президентской власти больше нет необходимости.Связан ли призыв Лукашенко к изменению основного закона с предстоящими президентскими выборами – неизвестно. Впервые за 26 лет в кресле главы государства он столкнулся с сильным давлением со стороны оппозиции.Несогласные с его политикой граждане проводят пикеты и митинги в поддержку независимых кандидатов – бывшего дипломата Валерия Цепкало, банкира Виктора Бабарико, блогера Сергея Тихановского и его супруги Светланы.Рейтинг за полтора месяца до президентских выборов – 2020 колеблется в пределах статистической погрешности, уверяют эксперты. По некоторым данным, доверить нынешнему президенту управлять страной еще пять лет готовы не более 3% избирателей.В Белорусии у Лукашенко рейтинг опустился до 3,8%, это четвёртое место среди кандидатов. Даже если он снимет с выборов всех троих что перед ним, люди будут голосовать за любого ноунейма, настолько люди его ненавидят.— Andrey Pivovarov (@brewerov)