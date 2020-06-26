Чиновники Владимирской области присоединились к голосованию

25 июня по всей стране, включая Владимирскую область, началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одной из первых в нашем регионе за поправки проголосовала директор Департамента социальной защиты населения Владимирской области Любовь Кукушкина.Внесённые поправки должны закрепить в Конституции РФ ряд важных социальных норм, направленных на защиту интересов граждан России. В неё могут быть внесены важные изменения, касающиеся поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых людей.«Поправки эти объективно обоснованы и необходимы. Сегодня, пожалуй, каждому понятна суть социально-ориентированной политики нашего государства – создание условий для достойной жизни россиян. Много внимания уделяется вопросам социальной защиты с акцентом именно на адресную помощь гражданам. Я считаю, что предлагаемые поправки закрепляют прозрачную и чёткую систему социальной защиты», – отметила Любовь Кукушкина.Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля включительно. Проголосовать можно как на избирательном участке, так и не выходя из дома, с помощью портала Госуслуг.