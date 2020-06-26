Программа 31 тура чемпионата Англии по футболу продолжилась в среду несколькими матчами. В одном из них Манчестер Юнайтед одержал разгромную победу над Шеффилд Юнайтед - 3:0.

Программа 31 тура чемпионата Англии по футболу продолжилась в среду несколькими матчами. В одном из них "Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу над "Шеффилд Юнайтед" — 3:0.Подопечные Уле-Гуннара Сульшера забили три гола в ворота "клинков" усилиями Антони Марсьяля, ставшего автором хет-трика. Дважды в роли ассистента француза выступал Маркус Рэшфорд, еще один голевой пас на счету Аарона Ван-Биссака.Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" набрал 49 очков и сохранил за собой пятую строчку в таблице АПЛ. Кроме того, "МЮ" продлил свою беспроигрышную серию, которая теперь в премьер-лиге достигла семи матчей.Ряд остальных матчей завершился следующим образом: ""Норвчи" — "Эвертон" (0:1), "Ньюкасл" — "Астон Вилла" (1:1), "Вулверхэмптон" — " Борнмут" (1:0).