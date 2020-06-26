Пассажир легкового автомобиля погиб в результате страшной аварии в центре Новосибирска. Спасателям пришлось разрезать врезавшуюся в столб машину, чтобы достать получившего смертельные травмы молодого человека. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Пассажир легкового автомобиля погиб в результате страшной аварии в центре Новосибирска. Спасателям пришлось разрезать врезавшуюся в столб машину, чтобы достать получившего смертельные травмы молодого человека. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.Авария произошла около 02:30 ночи 26 июня в районе дома №50 на Красном проспекте. На кадрах видно, что водитель Nissan Bluebird не совладал во время обгона — машину занесло, после чего она боком врезалась в мачту освещения.Сидевший на переднем месте пассажир 1995 года рождения оказался заблокирован в салоне, спасателям пришлось задействовать гидравлические ножницы, чтобы достать его. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь молодому человеку не удалось.Водитель Nissan отделался незначительными травмами. По данным ГИБДД, за последний год его восемь раз штрафовали за различные нарушения.