Правительство Нижегородской области приняло решение провести встречу 25-го тура чемпионата России по футболу между Тамбовом и санкт-петербургским Зенитом без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба тамбовской команды, временно выступающей в Нижнем Новгороде.

Правительство Нижегородской области приняло решение провести встречу 25-го тура чемпионата России по футболу между "Тамбовом" и санкт-петербургским "Зенитом" без зрителей. Об этом сообщила пресс-служба тамбовской команды, временно выступающей в Нижнем Новгороде."В целях соблюдения рекомендация Роспотребнадзора правительство Нижегородской области решило провести матч 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги "Тамбов" – "Зенит" без зрителей. Кроме того, на игру не будут допущены представители средств массовой информации", – говорится в заявлении клуба.Напомним, что встреча 25-го тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Зенитом" состоится 1 июля.