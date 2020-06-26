Матч 24-го тура чемпионата России между Оренбургом и Краснодаром, запланированный на 27 июня, не состоится, об этом сообщил глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Матч 24-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Краснодаром", запланированный на 27 июня, не состоится, об этом сообщил глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин."Оренбург" проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против "Краснодара", так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции, – приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ. – Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке".В четверг, 25 июня, пресс-служба "Оренбурга" подтвердила наличие коронавируса у восьми представителей клуба – шести футболистов и двух сотрудников команды."Краснодар" с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице, а "Оренбург" расположился на 15-й строчке, имея в активе 23 очка.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 9,7 миллиона человек, из которых 492 тысячи скончались.