Медведь навел шороху среди рыбаков в Углегорском районе Сахалина: одного из мужчин он загнал на середину реки, другим пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать хищника. Спасшийся бегством местный житель снял косолапого на видео.

Медведь навел шороху среди рыбаков в Углегорском районе Сахалина: одного из мужчин он загнал на середину реки, другим пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать хищника. Спасшийся бегством местный житель снял косолапого на видео.Нападению подверглись рыбаки, выбравшиеся утром 24 июня на реку Лесогорку. Тут-то их с "инспекцией" и навестил медведь. Причем косолапый долго крался к месту и едва не покалечил одного из мужчин."Руки трясутся. Я еще до этого услышал, что что-то не так, в кустах трещит. Он кинулся! Видал, побежал на меня?!" — перекидывался фразами с коллегами забравшийся аж на середину реки рыбак.Пока он снимал видео, животное обыскивало его рюкзак с уловом. Собравшиеся вместе рыбаки попытались отпугнуть его выстрелом из ружья, но медведь даже не дернулся. Удалился он только после того, как вытащил всю пойманную рыбу.