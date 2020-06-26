Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил дату титульного поединка против временного чемпиона организации американца Джастина Гэтжи. Об этом он написал в своем Instagram.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил дату титульного поединка против временного чемпиона организации американца Джастина Гэтжи. Об этом он написал в своем Instagram.Спортивный функционер заявил, что бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится 19 сентября. Он пройдет в рамках турнира UFC 253 в столице Объединенных Арабских Эмиратов.Напомним, что Гэтжи в мае взял верх над соотечественником Тони Фергюсоном и получил право сразиться с Хабибом за чемпионский пояс.