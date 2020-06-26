Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 24 рассказал о значительном снижении количества выявляемых носителей коронавируса. При этом количество тестирований на COVID-19 остается прежним.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о значительном снижении количества выявляемых носителей коронавируса. При этом количество тестирований на COVID-19 остается прежним.По словам Собянина, за последнюю неделю выявляемость зараженных упала на 37 процентов. Кроме того, отметил мэр, также за семь дней на 21 процент снизилось количество пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ.Сергей Собянин обратил внимание на то, что уменьшается показатель тяжелых, средней тяжести и очень тяжелых больных. Снижается также количество пневмоний. За сутки в Москве делают около 48 тысяч ПЦР-тестов. При этом, отметил мэр, манипулировать с объемной картиной по коронавирусу в столице невозможно. "С этим работает вся медицинская сеть", — сообщил Собянин.По данным оперштаба на 25 июня, за последние сутки в России было выявлено 7 113 инфицированных COVID-19. В Москве за сутки зафиксировано 885 новых больных.