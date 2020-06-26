УНК ГУ МВД России по городу Москве проводит множество различных мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств...

Международный день борьбы с наркоманией был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН для объединения всего человечества в борьбе за свободное от наркомании общество.В течение года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве проводят комплекс профилактических мероприятий и акций, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве проводит множество различных мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Так, Управлением разработана антинаркотическая акция «Компромисс невозможен», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией.Целью данной акции является привлечение внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение доверия к правоохранительным органам, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения.В связи с действующими на территории г. Москвы ограничениями все мероприятия, в рамках акции, проводятся в дистанционном формате. Так, ГУ МВД России по г. Москве подготовлен видеоролик, где сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков рассказывает о наступлении уголовной ответственности в данной сфере, разъясняет такие понятия как «сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», «перевозка». Особое внимание уделяет административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ. Рассказывает о способах вовлечения в преступную деятельность несовершеннолетних.Очень важно, чтобы молодые люди четко понимали, что не попасть в зависимость от наркотиков можно единственным способом – никогда не пробовать их.УНК ГУ МВД России по г. Москве