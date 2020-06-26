В Москве надеются, что решение ЕС пока не открывать границы для россиян не скажется на консультациях с США по стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Москве надеются, что решение ЕС пока не открывать границы для россиян не скажется на консультациях с США по стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы надеемся, что санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые продолжают применяться и у нас, и в европейских странах, а также только что обнародованное решение Евросоюза (…) не помешают экспертам встретиться на нейтральной площадке в третьей стране", – цитирует дипломата "Интерфакс".В ходе встречи в Вене делегации России и США договорились провести экспертные консультации в рамках трех рабочих групп. За консультациями может последовать подготовка к полноформатному очному контакту с американской делегацией, которую возглавляет спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.Как стало известно ранее 26 июня, в ЕС приняли решение не включать Россию число стран, для чьих граждан с 1 июля откроется въезд в шенгенскую зону. Там пояснили, что эпидемиологическая ситуация в РФ не позволяет включить ее в этот список.По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за прошедшие сутки зафиксировано 6800 новых случаев заражения COVID-19. За весь период пандемии в стране зарегистрировано почти 620,8 тысячи случаев.