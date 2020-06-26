Заниматься бизнесом в сфере IT на иностранных рынках должно быть выгоднее из России, чем из какой-либо иной страны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

Заниматься бизнесом в сфере IT на иностранных рынках должно быть выгоднее из России, чем из какой-либо иной страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.Мишустин отметил, что бессрочные меры поддержки IT-отрасли, предложенные Владимиром Путиным, обеспечат самые низкие налоговые ставки в мире. Такой налоговый маневр призван остановить эмиграцию, физически или инфраструктурно, отечественных предпринимателей."Налоговая нагрузка отечественных компаний при ведении бизнеса в России не должна быть выше, чем налоговая нагрузка иностранных компаний, извлекающих прибыль от источников в нашей стране", — отметил Мишустин.Напомним, Владимир Путин предложил почти вдвое снизить ставку страховых взносов в высокотехнологичной отрасли, а налог на прибыль — уменьшить почти в 6 раз. Эти налоговые льготы для IT-компаний, по его словам, должны быть предоставлены бессрочно. Обращение главы государства к россиянам транслировал телеканал "Россия 24"."Предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда, — сказал Путин. — А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний".По предложению Путина, страховые взносы для организаций в IT-сфере должны быть снижены с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. По мнению президента, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире."Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года, — напомнил Путин. — Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно".Аналогичным образом президент РФ предложил поступить со ставкой налога на прибыль. "Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%", — заявил он.