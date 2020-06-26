Правительство направит 20 миллиардов рублей для выплат в июне медикам и персоналу скорой помощи, которые спасают коронавирусных больных, и находятся близи инфицированных. Выплаты будут продлены на июль и август, заявил глава правительства Михаил Мишустин в четверг на заседании кабинета министров.

Правительство направит 20 миллиардов рублей для выплат в июне медикам и персоналу скорой помощи, которые спасают коронавирусных больных, и находятся близи инфицированных. Выплаты будут продлены на июль и август, заявил глава правительства Михаил Мишустин в четверг на заседании кабинета министров."Правительство выделит дополнительные средства на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. На эти цели в июне предусмотрено свыше 20 миллиардов рублей. Также будет подписано постановление о продлении таких выплат на июль и август".Допвыплаты и их продление для врачей и медперсонала запланированы по поручению президента РФ. Владимир Путин в обращении к гражданам страны 23 июня предложил поддержать медработников, борющихся с коронавирусом. "Борьба с эпидемией продолжается", — отметил российский лидер. Напряженно работают в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Эти выплаты и доплаты освобождаются от налогов и будут учитываться при расчете отпускных, "независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск", – отметил президент.Общая сумма субсидий медикам превышает 5 миллиардов рублей в рамках господдержки. Ранее Мишустин подписал распоряжение о поддержке федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений в размере 15,8 миллиардов рублей во время пандемии. Средства выделяются из резервного фонда правительства.