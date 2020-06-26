Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: В нашей стране — особое событие. Мы голосуем за поправки в Главный документ страны — Конституцию РФ. Мы живём в свободной стране, мы

Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: В нашей стране — особое событие. Мы голосуем за поправки в Главный документ страны — Конституцию РФ. Мы живём в свободной стране, мы свободные люди. Можем сказать да или нет поправкам. Святейший Патриарх Кирилл обратился с тёплым словом ко всем россиянам, и сказал, что даже одна самая значимая поправка о