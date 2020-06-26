В Петрозаводске открыли памятник матерям в честь 75-й годовщины Великой Победы. Монумент установили в парке Лес Победы недалеко от храма Святого Ильи Пророка. Автор скульптуры постарался донести память о военной и трудовой доблести женщин-матерей.

В Петрозаводске открыли памятник матерям в честь 75-й годовщины Великой Победы. Монумент представляет женщину с детьми, в руках они держат портреты родственников, воевавших на фронте. Сюжет об открытии памятника был показал на телеканале "Россия 1".Памятник установили в парке Лес Победы недалеко от храма Святого Ильи Пророка. Автор скульптуры постарался донести память о военной и трудовой доблести женщин-матерей. Инициатором установки памятника стала Государственная комиссия по подготовке к 100-летию республики Карелия.Как информирует ГТРК "Карелия", скульптуру изготовил народный художник России, академик Российской академии художеств, а также член Союза художников России Салават Щербаков. Он является автором более 200 памятников, как в столице России, так в регионах и за рубежом. В Карелии находятся две работы Щербакова. В Сегеже в 2019 году установлен памятник медсестрам Карельского фронта, в областном центре так же в прошлом году появился монументальная композиция Защитнику Родины.