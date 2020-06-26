Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что мемориал Героям Сталинградской битвы в Волгограде необходимо сохранить для будущих поколений.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что мемориал "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде необходимо сохранить для будущих поколений. Выступая на торжественном открытии монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации, Любимова назвала памятник жемчужиной комплекса. Отметив, что это священное место посещают сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, она сказала, что мемориал "важно сохранить для поколений, в память о нашей великой истории".Во время реставрационных работ на одном из крупнейших памятников мира были заделаны 14 километров трещин, обновлена канатная арматура внутри статуи, скульпторы расчистили поверхность памятника и обновили лицо "родины-матери". Общая стоимость реставрационных работ составила порядка 650 миллионов рублей. Открытие обновленного памятника планировалось в конце апреля, к 9 Мая, но из-за ситуации с коронавирусом отложено на конец июня. Однако комплексная реставрация мемориала не прекращается, в планах до 2025 года провести капитальный ремонт всех объектов Мамаева кургана. В частности, к 80-летию Сталинградской битвы в 2023 году приведут в порядок территорию комплекса музея-панорамы "Сталинградская битва", отремонтируют нижнюю террасу, где уже много лет находится в разрушенном состоянии аэратор, пешеходный мост по улице Чуйкова, заменят инженерные сети, реставрируют архитектурные объекты, а также благоустроят территорию.24 июня состоится уникальный торжественный концерт у подножия монумента, посвященный 75-летнему юбилею Великой Победы. Лучшие и всеми любимые песни военных лет в исполнении самых известных российских звезд. Среди участников — Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева и многие другие. Прямую трансляцию концерта показывает канал "Россия".