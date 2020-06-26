Журналист Айдер Муждабаев заключен под стражу заочно. Соответствующее решение вынес в пятницу, 26 июня, Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

Журналист Айдер Муждабаев заключен под стражу заочно. Соответствующее решение вынес в пятницу, 26 июня, Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.Муждабаеву назначено два месяца ареста. Срок будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории России или его экстрадиции в страну, сообщает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Находясь на территории Украины, журналист опубликовал текстовые материалы. В них говорилось о насильственных действиях, направленных на обмен осужденного Олега Сенцова. К слову, последний является украинским режиссером. В сентябре 2019 года он был выпущен на свободу в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.В 2015 году Айдер Муждабаев переехал на постоянное место жительства на Украину, где занял должность заместителя гендиректора украинского телеканала ATR.