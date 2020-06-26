На Аляске на фоне массового сноcа памятников хотят убрать статую Александра Баранова. Он был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Инициаторами стала группа местных жителей, которая считает, что монумент может оскорблять чувства представителей коренных народов.

На Аляске на фоне массового сноcа памятников хотят убрать статую Александра Баранова. Он был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков.Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города Сатка, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей.Как сообщает "Россия 24", инициаторами стала группа местных жителей. Они считают, что монумент может оскорблять чувства представителей коренных народов. Однако есть и те, кто встал на защиту памятника.Решение о его переносе из центра должен принять городской совет. Мэр города, в свою очередь, предложил компромисс: оставить монумент, но при этом установить памятник представителям коренного населения.Новая волна протестов с требованием убрать памятники началась в США на фоне массовых протестов из-за смерти Джорджа Флойда. Он был задушен при задержании. Вандалы портили и сносили памятники конфедератам и Христофору Колумбу. Была даже снесена статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде.В Великобритании требуют снести памятники бывшему премьеру Уинстону Черчиллю и Махатме Ганди. Уже убрали памятники Роберту Миллигану и Эдварду Колстону.