Девочку в Самарской области укусила бешеная кошка. Чрезвычайное происшествие случилось в Похвистневском районе в селе Кротовка. Ребенок играл в гостях с домашним питомцем. Неожиданно зверь укусил ребенка, а на следующий день умер. Ветеринары подтвердили у него бешенство.

На девочку в Самарской области напала бешеная кошка. Чрезвычайное происшествие случилось в Похвистневском районе в селе Кротовка, уточняет ГТРК "Самара", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Девятилетняя девочка была в гостях, где играла с домашним питомцем. Неожиданно зверь укусил ребенка, а на следующий день умер. Как сообщили ветеринары, были проведены лабораторные исследования, подтвердившие наличие у кошки антигена к вирусу бешенства. Теперь ребенку придется пройти курс прививок.По информации Россельхознадзора, в данное время на территории сельского поселения установлен карантин по бешенству. Проводятся профилактические мероприятия по обнаружению и ликвидации опасных животных.Кстати, 26 мая похожий случай произошел тоже в Похвистневском районе произошел. Укусивший хозяина кот тоже оказался бешеным.