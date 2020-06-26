C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. С этого дня для жителей Москвы и Нижегородской области также доступно электронное дистанционное голосование.

C 25 июня граждане Российской Федерации смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. С этого дня для жителей Москвы и Нижегородской области также доступно электронное дистанционное голосование, сообщается в календарном плане ЦИК.Голосование назначено на 1 июля, но россияне смогут отдать свой голос с 25 июня. Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина объяснила, что для волеизъявления до дня голосования никакого заявления не требуется. Достаточно известить избирательный комитет о желании проголосовать дистанционно или просто прийти на участок.По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, для голосования на территории России будут открыты свыше 96,5 тысячи участков.В Москве заработают немногим более 3,6 тысячи участков, 178 из них – по месту временного пребывания (СИЗО, больницы, семь участков на вокзалах и один – в аэропорту Внуково).Также в столице будет открыто пять участков для тех, кто будет находиться в Москве в дни голосования (в центральном детском магазине на Лубянке, в Гостином дворе и три участка – на территории Москва-Сити.С 25 по 30 июня жители Москвы и Нижегородской области смогут выразить свою волю с помощью электронного дистанционного голосования, передает РИА Новости. Для участия в нем необходимо было подать заявление на портале Госуслуг или сайте mos.ru.В списках участников дистанционного электронного голосования – 1 190 726 граждан (в Москве – 1 051 155, в Нижегородской области – 139 571 человек).Перед голосованием в Москве протестировали систему, сбоев не было выявлено.Электронное дистанционное голосование будет проходить на специально созданном портале с 20:00 по московскому времени 25 июня и продлится до 30 июня.