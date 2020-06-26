Аллергическую реакцию может вызвать и чрезмерное пребывание на солнце - это лишь одна из неприятностей, которые грозят любителям шоколадного загара. Столичные метеорологи фиксируют этим летом крайне высокий индекс ультрафиолетового излучения. Врачи предупреждают: такое солнце опасно. Насколько жарким будет оно в ближайшие дни и какие риски представляет для жителей мегаполиса?

Аллергическую реакцию может вызвать и чрезмерное пребывание на солнце — это лишь одна из неприятностей, которые грозят любителям шоколадного загара. Столичные метеорологи фиксируют этим летом крайне высокий индекс ультрафиолетового излучения — практически норма для африканских стран. Врачи предупреждают: такое солнце опасно, особенно когда находится в зените. Насколько жарким будет оно в ближайшие дни и какие риски представляет для жителей мегаполиса?Гидрометцентр предупреждает — это лишь начало, а настоящая жара впереди. Десять дней летнего солнцестояния, начавшегося 21 июня, могут ознаменоваться новыми температурными рекордами. В эту субботу, 27 июня, столбик термометра, по прогнозам, поднимется до 30-32 градусов."Солнечные лучи, особенно в полдень, проникают через атмосферу почти не рассеиваясь или рассеиваясь в минимальном количестве, поэтому это очень опасно. В субботу, 27 июня, в Центральном федеральном округе УФ-индекс будет очень высок и будет достигать значений от 6 до 8", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.То есть УФ-индекс будет почти вдвое выше нормы. Это может сыграть злую шутку с москвичами, которые потянутся в теплый выходной загорать и купаться."УФ-излучение влияет губительно на кожу человека, вызывая солнечные ожоги в виде эритемы, чрезмерное раннее фотостарение кожи. За полчаса до выхода на улицу обязательно нужно наносить защитный крем не менее 30 и не более 50 SPF", — прокомментировала врач-косметолог Маруа Байчорова.Чрезмерное желание позагорать часто заканчивается тепловыми и солнечными ударами. Менеджер Наталья Егорова рассказала, как спасла перегретого мужчину:— Сознание не потерял. но у него уже начались судороги, стали холодными конечности. Компрессы на голову прикладывала. До врача дело не дошло."В группе риска, прежде всего, находятся люди, у которых светлая кожа, которые легко сгорают, плохо загорают и у которых много родинок. Максимум ультрафиолета у нас приблизительно в 12 часов. Соответственно, с 12 до 14 это то время, когда можно нанести себе максимальный вред", — рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Парадокс, но загорать в эту субботу, 27 июня, врачи рекомендуют в тени. Только где ее взять? Например, Академические пруды в Москве — ни зонтов, ни навесов, ни даже крана с водой.Спасение загорающих — дело рук самих загорающих. Принятие солнечных ванн на 32-градусной жаре требует соблюдения некоторых мер безопасности. Загорать лучше до 11 утра или после 15 часов. Необходимо также обильное и безалкогольное питье, также обязателен головной убор, особенно для детей.Что же касается группы риска (людей с сердечно-сосудистыми проблемами, гипертоников, а также людей с заболеваниями кожи и почек), им лучше провести этот день дома или на даче, но обязательно в тени и прохладе.