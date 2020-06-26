Следующие ноутбуки и компьютеры Apple на ARM-чипах лишатся утилиты Boot Camp, которая позволяет устанавливать Windows по соседству с macOS

В рамках открывшейся в понедельник, 22 июня, конференции WWDC 2020 компания Apple заявила о скором окончании многолетнего сотрудничества с Intel, длившегося с 2006 года. Как было объявлено, теперь в ноутбуки и компьютеры Mac следующего поколения будут устанавливаться ARM-процессоры собственной разработки Apple, а не решения Intel на x86.Софт, созданный под x86, несовместим с ARM, поэтому разработчикам и в первую очередь самой Apple понадобится переписать свои приложения. Компания уже адаптировала к новой архитектуре операционную систему macOS Big Sur и некоторые собственные программы, включая профессиональный видеоредактор Final Cut Pro и Logic Pro X для работы со звуком, а также предоставила технологию Rosetta 2 для сохранения обратной совместимости.Несмотря на это, ряд возможностей "маков", полагающихся на x86, будет оставлен за бортом. В том числе это касается утилиты Boot Camp, которая позволяет установить Windows по соседству с macOS и переключаться между ними на этапе загрузки ОС.То, что Boot Camp не будет поддерживаться на компьютерах с ARM-чипами, подтвердил старший вице-президент по разработке ПО Apple Крейг Федериги. Вместо этой утилиты он порекомендовал пользоваться платформами для виртуализации, такими как VMWare или Parallels. "Эти гипервизоры могут быть очень эффективными, поэтому необходимость в прямой загрузке не должна быть проблемой", - сказал Федериги в подскасте Daring Fireball.Тем не менее, VMWare, Parallels и другие подобные приложения, позволяющие создать на "маке" виртуальный рабочий стол Windows, несовместимы с технологией Rosetta 2, а значит, должны быть переписаны с нуля под новые компьютеры Apple. При этом пока ни один из крупных разработчиков систем виртуализации не выразил готовность поддерживать Windows на ARM-компьютерах.В целом, перспективы появления Windows на "маках", работающих под ARM, очень туманны, пишет The Verge. Ситуацию могла бы разрешить Microsoft, дозволив установку своей ОС на ARM-устройства. Сейчас право предустанавливать ARM-версию Windows 10 на новые ПК имеют только производители. На вопрос, может ли эта строгая лицензионная политика измениться, в Microsoft ответили, что им "нечем поделиться на данный момент".