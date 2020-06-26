Специалисты проекта Трезвая Россия составили рейтинг самых свободных от наркотиков регионов страны. В его основе лежат данные Росстата, МВД, Минздрава и Генеральной прокуратуры. Список ..

Специалисты проекта "Трезвая Россия" составили рейтинг самых свободных от наркотиков регионов страны. В его основе лежат данные Росстата, МВД, Минздрава и Генеральной прокуратуры.Список возглавила Чукотка. Следом за ней идут Ненецкий автономный округ, Чечня, Архангельская и Орловская области. Напротив, сложная ситуация с наркотиками в Московской, Амурской и Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге. А на последнем месте оказалась Хакасия, передает .