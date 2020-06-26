Пресс-служба Сочи опубликовала заявление, в котором разъяснила позицию клуба по игре 23-го тура российской премьер-лиги против Ростова. Матч завершился победой сочинцев со счетом 10:1.

Пресс-служба "Сочи" опубликовала заявление, в котором разъяснила позицию клуба по игре 23-го тура российской премьер-лиги против "Ростова". Матч завершился победой сочинцев со счетом 10:1.Перед игрой у нескольких футболистов ростовчан выявили коронавирус, из-за этого вся основная команда ушла на карантин. В итоге в составе "Ростова" на поле вышли воспитанники команды в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч, из-за чего подверглись критике."Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК "Ростов" за сутки до проведения матча. Непосредственно в день проведения матча ФК "Ростов" сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения.Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча ФК "Ростов" не предоставлял, хотя из иных источников поступала информация об участии в матче молодых игроков.Решение о составе было принято непосредственно руководством ФК "Ростов", никем иным такое решение не может быть принято. Со своей стороны ФК "Сочи" не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК "Ростов" об участии в матче стало известно непосредственно в день игры.Команда ФК "Сочи" не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК "Сочи" считает неприемлемым "играть в поддавки" в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем "поддавки" или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК "Сочи", уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата" – говорится в заявлении.Черноморская команда выразила слова благодарности футболистам "Ростова", которые принял участие в матче, а также отметила голкипера "желто-синих" Дениса Попова, установившего рекорд турнира по количеству сейвов за игру."Они приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне", – подытожила пресс-служба сочинцев."Сочи" одержал четвертую победу кряду в РПЛ и с 27 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на четвертой строчке, имея в активе 38 очков.В составе победителей хет-трик оформил Александр Кокорин (15-я, 44-я, 51-я минуты), по два раза отличились Антон Заболотный (45+1, 47) и Дмитрий Полоз (75, 86), а также по разу забили Иван Новосельцев (53) и Никита Колдунов (87).После игры три футболиста черноморской команды были включены в символическую сборную 23-го тура чемпионата России по версии InStat.Стоит отметить, что в понедельник, 22 июня, с аналогичным заявлением выступила пресс-служба "Ростова", которая сообщила, что у них нет претензий к "Сочи", а ответственность за эту игру должна нести РПЛ.