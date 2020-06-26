Стартовавшее 25 июня голосование по поправкам в Конституцию должно пройти на высшем уровне. Об этом Владимир Путин заявил во время беседы с членами Общественной палаты нового состава. Президент поблагодарил тех, кто участвовал в обсуждении и разъяснении текста поправок, а также отметил серьезную работу региональных палат по организации наблюдения за голосованием.

Стартовавшее 25 июня голосование по поправкам в Конституцию должно пройти на высшем уровне. Об этом Владимир Путин заявил во время беседы с членами Общественной палаты нового состава. Президент поблагодарил тех, кто участвовал в обсуждении и разъяснении текста поправок, а также отметил серьезную работу региональных палат по организации наблюдения за голосованием. Впрочем, этой темой разговор не ограничился. Обсуждались и другие острые вопросы — от борьбы с коронавирусом COVID-19 и до попыток искажения истории Второй мировой, вошедших в последнее время в моду у западных политиков.Общественная палата активно участвовала в содержательном обсуждении поправок в Конституцию. Теперь, когда началось голосование — другая важная миссия."Наша общая, важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России, — призвал президент России Владимир Путин. — Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону. Поэтому во взаимодействии с избирательными комиссиями, вашими коллегами в регионах необходимо вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения четкого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках".В Общественной палате в Москве и в 85 регионах созданы ситуационные центры, а также назначены общественные наблюдатели. Уже зарегистрировались 450 тысяч человек. И поток заявок не прекращается, так что срок подачи решили продлить до 29 июня."Более полумиллиона человек в конечном итоге будут наблюдать за выборами. И тогда получится от 5 до 7 наблюдателей на каждый участок", — пояснил президенту наблюдатель Общественной палаты РФ в специальной территориальной избирательной комиссии по проведению дистанционного электронного голосования Александр Малькевич."Работа должна быть организована на высшем уровне, чтобы результаты вызывали доверие. Это абсолютно принципиальная вещь. И вам и вашим коллегам заранее хочу сказать — спасибо", — поставил задачу глава российского государства.Одна из предлагаемых поправок в Конституцию гласит, что Россия "чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды". Один из действенных методов — демонстрация подлинных документов и отсылка к историческим фактам."Это та самая папка, в которой содержались документы обвинения, которые зачитывались во время Нюрнбергского трибунала нашим обвинителем со стороны СССР Руденко", — продемонстрировала музейный экспонат Ирина Великанова.В Музее современной истории создали специализированную выставку, посвященную 75-летию начала Нюрнбергского процесса. Директор музея Ирины Великанова, которая вошла в новый седьмой состав Общественной палаты, своей целью считает то, чтобы в обществе сформировалась, как она выразилась, "нулевая толерантность к попыткам искажения истории Великой Отечественной войны"."Мы видим заявления, которые принимают европейские парламенты. Они только забывают при этом упоминать Мюнхенский сговор, который на самом деле развязал руки Гитлеру. И в этом смысле поправка в Конституцию РФ о защите исторической правды на самом деле означает, что мы, общество и государство, договариваемся о том, что ставим жесткий заслон на пути всем этим фальсификациям". – предложила директор Государственного центрального музея современной истории Ирина Великанова."Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты-историки, как вы, они все прекрасно знают, — согласился Владимир Путин. – Что, они не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а нацистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз, что это неизвестно что ли? Все все знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно, но в учебниках не пишут, в СМИ, в средствах массовой информации, продвигают другие идеи. Что, не известно, кто нанес ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки? Известно, но в учебниках Японии что пишут? Союзники. Какие союзники? У союзников не было никакого ядерного оружия, оно было только у Соединенных Штатов. Понимаете, последовательно, шаг за шагом вымывают то, что не нравится. Вы упомянули о Мюнхенском сговоре, и тогда, еще тогда, в 1938 году были даны западными же политиками оценки этого сговора. И тогда же говорили о том, что это послужило триггером для начала Второй Мировой войны. Сейчас это забывают, вымывают. Почему? Потому, что это не нравится, потому что хотят выстроить сегодняшние отношения в своих собственных интересах. Ничему не учатся, к сожалению. И нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности. Но мы с вами должны, зная это, добиваться правды о Второй мировой войне для того, чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечила интересы Российского государства, и конечно, чтобы никто не посмел марать память о наших героях, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне".В Общественной палате люди из совершенно разных сфер, но каждый — профессионал своего дела. Ирина Виннер-Усманова — легендарный тренер — вышла на связь из своего Центра гимнастики."Гимнастика — это все. Вы сами спортсмен и вы знаете, что разминка в самбо тоже начинается с гимнастики", — отметила тренер.В центре созданы идеальные условия для тренировок спортсменов высших достижений, но все ведь начинается с детских площадок."У нас строятся огромные жилые дома и малюсенькая площадочка, где можно заниматься спортом. Нужно сделать такой стандарт, чтобы строительство обязательно предусматривало в этих жилищных комплексах обязательно предусматривало под собой спортивную, культурно-образовательную инфраструктуру, чтобы ребенок, папа, мама и я, мы могли заниматься вместе, чтобы не нужно было везти ребенка час куда-то на тренировку, чтобы это все было в шаговой доступности", — обратилась к президенту Ирина Виннер-Усманова."Правительство сейчас уже имеет поручение пересмотреть и строительные стандарты, и вообще предложить новые решения в этой сфере, — тут же поддержал ее Владимир Путин. — Так что ваши предложения никак нельзя не учесть. Кстати, спасибо вам за это".Но и общество должно внести свой вклад. Президент напомнил и о социальной ответственности граждан, чьи доходы существенной превышают средние по стране."В обращении к гражданам России 23 июня, надеюсь, вы заметили, я предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц до 15% на заработные платы, превышающие 5 миллионов рублей в год, и направить полученные ресурсы дополнительно целевым образом на лечение детей, страдающих редкими, тяжелыми заболеваниями. Повторю. Потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. предлагаю Общественной палате также внести здесь свои предложения", — обратился к членам палаты Путин.Дети всегда требуют особого внимания взрослых, а на спасения тех, кто попал в беду, должны быть брошены все силы. Поисковый отряд "Лиза Алерт" с помощью волонтеров ищет потерявшихся людей."У нас большие леса, очень много пропадает людей, и мы разработали, наверное, лучшую в мире систему по обучению, — отметил директор Центра поиска пропавших людей Григорий Сергеев. — Но мы не можем ее транслировать огромному количеству граждан. В синергии с государством, конечно же, мы это сможем. Очень нужно предусмотреть возможность финансирования"."Мы развиваем системы финансирования некоммерческих организаций и будем это продолжать через систему грантов и по другим направлениям. Сергей Владиленович Кириенко пояснит нам некоторые вопросы", — передал слово Кириенко Владимир Путин."Мы добавили. Все получат финансирование", — заверил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко."Вы добавили из резервного фонда президента сейчас 3 миллиарда рублей", — заметил Путин."До 15 июля все, кто попадут заявки, уже в начале августа получат финансирование", — пообещал Сергей Кириенко."Григорий, оформляйте, — обращается к Сергееву глава российского государства. — Григорий Борисович, пожалуйста, оформите соответствующий документ".А в Российском институте театрального искусства (Гитисе) уже оформили все в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.Ректора Гитиса, член нового состава Общественной палаты Григорий Заславский рассказал президенту, что за время пандемии коронавируса COVID-19 никто из его студентов не заболел. И поднял вопрос: в России нет своего рейтинга творческих вузов. Существует британский, но там даже наши ведущие учебные заведения словно не замечают."Для меня это очевидно абсолютно, что все эти международные рейтинги — это такой инструмент конкурентной борьбы на рынке образования, — поделился подозрениями президент. — Поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги. Нам нужно создавать свои площадки, а в области культуры уж точно. Потому что они, мне кажется, вполне могут стать международными стандартами. Это очевидно, но в области балета мы впереди планеты всей, а на базе чего такой результат достигается? На базе образования нашего".На связи Татарстан. Член общественной палаты Наталия Фишман занимается развитием общественных пространств.Местные власти пошли навстречу жителям и даже переделали генплан. Так что теперь на месте, где должна была быть шестиполосная дорога — деревья и скамейки, а трассу проложили в другом месте. Сейчас Казань — один из самых развитых российских городов, но еще в недавнем прошлом все было не столь очевидно. Владимир Путин вспомнил, с чего пришлось начинать."Я помню Казань в начале 2000-х годов, — отметил Путин. — Вместе еще с первым президентом Татарстана приезжали, смотрели на домишки убогие, в которых люди жили, и строили планы по развитию города. И надо отдать должное, руководство Татарстана очень-очень многому, наверное, не всему, но очень многому получилось".Впереди масштабные инфраструктурные проекты по всей стране. И обновленная Общественной палата, по просьбе президента, подключится к общественному контролю за исполнением нацпроектов и плана по восстановлению экономики.