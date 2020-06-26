Российская телеведущая, журналистка Ксения Собчак рассказала о несчастном происшествии, которое случилось с ней - она сломала нос. Кроме того, у нее зафиксировано сотрясение мозга.

Российская телеведущая, журналистка Ксения Собчак рассказала о несчастном происшествии, которое случилось с ней — она сломала нос. Кроме того, у нее зафиксировано сотрясение мозга.Собчак поведала обо всем на своей странице в Instagram, прикрепив в качестве доказательства видео. В настоящее время Ксения Анатольевна находится в больнице, ей сделали операцию. При этом Собчак не падает духом и уверяет, что у нее все нормально и такое бывает. "Прорвемся, йоу", — добавила телеведущая, показав двумя пальцами жест, означающий победу и мир.Судя по всему, Ксения Собчак сломала нос несколько дней назад. Журналистка поблагодарила врачей, которые на протяжении всего времени не "сливали" информацию в Сеть.