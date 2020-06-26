Очередная модель iPhone, анонс которой, вероятно, состоится в начале осени, получит непривычно бедную комплектацию. Об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на аналитиков британского банка Barclays.

Очередная модель iPhone, анонс которой, вероятно, состоится в начале осени, получит непривычно бедную комплектацию. Об этом пишет издание MacRumors со ссылкой на аналитиков британского банка Barclays.Эксперты, в свою очередь, ссылаются на информацию, полученную от разнообразных поставщиков Apple. По их сведениям, в коробку с "iPhone 12" впервые не положат наушники EarPods. Ранее об этом уже предупреждал один из самых информированных инсайдеров цепочки поставок Apple, тайваньский аналитик Мин-Чи Куо.Аналитики Barclays не исключают, что этим стремление производителя iPhone снизить издержки не ограничится. По некоторым сведениям, в коробку с новым смартфоном не положат даже адаптера питания, ограничившись кабелем с разъёмами USB-С и Lightning. Возможно, что экономия коснется лишь базовых, более доступных моделей iPhone 12, а дорогие версии с 3D-камерами все же укомплектуют "зарядником".Его покупателям предложит приобретать отдельно. Сейчас стандартный 5-ваттный адаптер питания для iPhone стоит в США 19 долларов, а 18-ваттный с поддержкой быстрой зарядки — 29 долларов. Ранее в Twitter публиковались фото нового, 20-ваттного "зарядника" для iPhone. Автор утечки утверждал, что им укомплектуют более дорогие "Pro"-версии новый смартфонов Apple.