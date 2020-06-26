Снижается число заболевших коронавирусом COVID-19 в Китае. За минувшие сутки - всего 19 заразившихся. Это самые низкие цифры за последние две недели. Новую вспышку вируса в Пекине, похоже, удается сдержать с помощью беспрецедентных мер. Чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса, в китайской столице проходит тотальное тестирование.

Снижается число заболевших коронавирусом COVID-19 в Китае. За минувшие сутки — всего 19 заразившихся. Это самые низкие цифры за последние две недели. Новую вспышку вируса в Пекине, похоже, удается сдержать с помощью беспрецедентных мер. Чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса, в китайской столице проходит тотальное тестирование.Это только кажется, что это обычный надувной шатер. Внутри — суперсовременная мобильная лаборатория "Хо-Янь", что означает "Огненные глаза". Когда-то, по легенде, они помогли царю обезьян распознать обман злых духов. Так и эти "Хо-Янь" моментально определяют коварную инфекцию.Под мобильные лаборатории для сдачи тестов на коронавирус в Пекине переоборудовали многие открытые площадки. Сдавать анализы идут целыми микрорайонами. Пекинцы массово выстраиваются в очереди.Их привозят домами, предприятиями – например, курьеров службы доставки. Все они в группе риска. Но в первую очередь проверили всех, кто жил по соседству с закрытым теперь рынком "Синьфади"."В нашем доме было несколько зараженных, поэтому нас сюда и отправили", — пояснил один из прошедших тестирование.За 10 дней, что прошли с момента вспышки на "Синьфади", после чего несколько районов Пекина перевели на "режим военного времени", на коронавирус протестировали почти три миллиона человек."Мы развернули почти две с половиной тысячи точек отбора проб. Это позволило увеличить количество ежедневно обрабатываемых тестов с сорока тысяч в марте до трехсот тысяч сейчас. Но при необходимости мы можем обрабатывать и до миллиона проб в день", — заверяет заместитель руководителя городского комитета по вопросам здравоохранения Пекина Чжан Хуа.Тотальное тестирование, чтобы в первую очередь определить бессимптомных носителей, что разносили инфекцию сами того не подозревая."Сама я вируса не боюсь, но провериться надо обязательно, — поясняет женщина в белом капюшоне, — чтобы те, кто рядом, тоже были спокойны".Строгое соблюдение дистанции, никакой скученности, все потоки разводят так, чтобы даже не пересекались."Для безопасности и тех, кто сдает анализы, и тех, кто их принимает, действует многоступенчатый фильтр-контроль. Предварительная регистрация, проверка кода здоровья. А сам тест — меньше минуты", — поясняет врач.И все равно после каждой группы участки тут же обеззараживают."Этот пункт в день принимает по 7-8 тысяч человек. В основном приходят утром — на это время мы увеличиваем количество персонала", — поясняет медперсонал.Не прими Пекин такие меры по ранней диагностике, заболевших в 22-миллионом мегаполисе было бы не 256 человек, а в тысячу раз больше — такую математическую модель составили ученые. Тем временем, одну из разработанных в Китае вакцин уже выводят на третий, заключительный, этап клинических испытаний. Причем, проверять ее начнут на добровольцах в Арабских Эмиратах. В самом Китае просто не осталось необходимого для исследования количества больных."Я верю, что мы добьемся удовлетворительного результата в течение примерно шести месяцев", — верит в успех своей разработки председатель правления компании Sinopharm Лю Цзинчжэнь.Китайцы снова уходят на длительные выходные по случаю "Дуань-У" — праздника драконьих лодок. И разъезжаются по родным городам — лепить традиционные цзунцзы — конвертики из бамбуковых листьев с рисом.Но как и в разгар эпидемии на Китайский новый год — снова никаких праздников. Все массовые мероприятия, не говоря уж о гонках на драконьих лодках, в Пекине запретили. Выезжать из столицы — тоже нельзя. И маски, снимать их здесь никто даже и не думает, как бы она ни натирала за целый день уши. Но многим и ее кажется мало."Вот и дождевик сверху, и бахилы обязательно. Прежде чем домой зайти — сниму и выброшу. Все, побежала!" – улыбается веселая китаянка в розовом дождевике.