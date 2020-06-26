В период пандемии коронавируса пришла мода на всевозможные рейтинги и классификации спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Российское издание Forbes решило определить имена самых успешных российских звезд моложе 40 лет.

В период пандемии коронавируса пришла мода на всевозможные рейтинги и классификации спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Российское издание Forbes решило определить имена самых успешных российских звезд моложе 40 лет. Его лидером стал боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.В издании отмечают, что в этот раз рейтинг составлялся не только на основе денежного состояния звезд: его учредители учитывали также и упоминание имени звезды в СМИ и такое не слишком объяснимое понятие, как популярность.Нурмагомедов, за год обогатившийся на 16,5 млн долларов, обошел всех как раз по двум другим критериям рейтинга.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Русская редакция Forbes (@forbes.russia) 25 Июн 2020 в 12:35 PDTСлед за ММА-бойцом расположились представители музыкальной индустрии Ольга Бузова и Егор Крид. А помимо Хабиба в десятку самых популярных также вошли два игрока Национальной хоккейной лиги — Александр Овечкин, расположившийся на четвертой строчке, и Артемий Панарин (9).Также из мира спорта в рейтинг были включены теннисист Даниил Медведев (12 место), футболист Артем Дзюба (13), боксер Сергей Ковалев (22), теннисист Карен Хачанов (23), экс-теннисистка Мария Шарапова (25), завершившая карьеру, футболист Федор Смолов (28), фигуристка Алина Загитова (31) и еще один представитель футбола Александр Головин (32).