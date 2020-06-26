Павел Кузнецов, Олимпийский чемпион (1988) по тяжелой атлетике, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации: Я

Павел Кузнецов, Олимпийский чемпион (1988) по тяжелой атлетике, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации: Я думаю, что с экранов телевизоров уже многие увидели те преимущества, которые дают нам эти поправки. Не буду повторяться. Ничто так не опасно и не страшно, как безразличие. Поэтому надо сделать выбор – прийти