Число пациентов, вылечившихся от коронавируса, увеличилось в России за сутки на 8 988, всего выздоровели 384 152 человека. Таким образом, уже вылечились 62 процента от всех заболевших COVID-19.

Число пациентов, вылечившихся от коронавируса, увеличилось в России за сутки на 8 988, всего выздоровели 384 152 человека. Таким образом, уже вылечились 62 процента от всех заболевших COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 6800 новых случаев заболевания в 85 российских регионах. У 28,5 процента инфицированных не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 620 794 случаев.Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в понедельник их было 7,6 тысячи, во вторник — 7,4 тысячи, в среду и четверг — 7,1 тысячи. Прирост за сутки составил 1,1 процента. Самые низкие темпы прироста в Москве (0,4 процента), Чечне (0,6 процента), Подмосковье, Северной Осетии и Чукотском АО (по 0,7 процента).Кроме того, за сутки умерли 176 человек. Всего за весь период пандемии скончался 8 781 пациент.По данным Роспотребнадзора, проведено более 18,4 миллиона тестов на коронавирус, под наблюдением врачей остаются 303 тысяч человек.