Новой мишенью расовых протестов стали шахматы. Австралийские борцы с неравенством призывают отменить правило первого хода белых фигур как оскорбительное для чернокожих. В США число разбитых памятников приближается к сотне. Под угрозой знаменитая четверка каменных президентов в Южной Дакоте. А в Британии пытаются переосмыслить расовую принадлежность Христа. Кто следующий в списках на уничтожение?

Новой мишенью расовых протестов стали шахматы. Австралийские борцы с неравенством призывают отменить правило первого хода белых фигур как оскорбительное для чернокожих.В США число разбитых памятников приближается к сотне. Под угрозой — знаменитая четверка каменных президентов в Южной Дакоте. А в Британии пытаются переосмыслить расовую принадлежность Христа. Кто следующий в списках на уничтожение?Автор: Валентин БогдановКультурная революция шагает по Америке, выбирая все более крупные цели. Вот замахнулись и на гору Рашмор — один из символов США. В честь 150-летия Соединенных Штатов в горном массиве Блэк-Хилс был высечен 19-метровый барельеф с изображением четырех президентов — Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна. Строили это четырнадцать лет и открыли перед войной.Горой Рашмора эти гранитные склоны стали в 1930 году. Их назвали в честь бизнесмена Чарльза Рашмора, который первым посетил этот район в середине 19 века и выделил первые 5000 долларов на монумент. Теперь испокон веков жившие здесь индейцы из племени Лакота решили напомнить, что раньше гора называлась горой шести праотцов, которые к отцам-основателям не имеют никакого отношения."Гора Рашмор — это символ превосходства белых, структурного расизма, который до сих пор существует в нашем обществе. Несправедливо красть земли коренных народов, а затем увековечивать лица белых завоевателей, которые устроили геноцид".Горой за гору Рашмор обещает встать губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм:— Это больше не борьба за равенство — это радикальное переписывание нашей истории. Мы в Южной Дакоте этого не поддержим. Это памятник национального значения.Грозят сносом и памятнику Аврааму Линкольну в Вашингтоне. Злая ирония в том, что монумент — Линкольн простирает руку над освобожденным рабом — вообще-то посвящен эмансипации и даже построен на деньги бывших рабов, но членов движения Black Lives Matter раздражает не идея, а художественное воплощение. Они и тут разглядели превосходство белой расы.На Аляске антигероем попытались назначить Александра Баранова — это правитель русских поселений в Северной Америке. На открытой сессии горсовета города Ситка звучали голоса о том, что статуя Баранова якобы оскорбляет чувства представителей коренных народов. При Баранове Ситка называлась Ново-Архангельск. Нашлись в бывшем Ново-Архангельске и те, кто монумент готов отстаивать. Они даже вышли на митинг.А вот героев Disney защитить оказалось некому. Расистским объявлен водный аттракцион Splash Mountain, установленный в "Диснейленде". Тематика основана на фильме "Песня Юга", который, в свою очередь, был снят по мотивам знаменитых сказок дядюшки Римуса Джоэля Харриса. Книгу о приключениях братца Кролика и братца Лиса давно записали в расистские произведения, теперь еще собрали 20 000 подписей за запрет аттракциона. Его хотят заменить на другой, в стилистике мультика "Принцесса и лягушка", где все политкорректно. Принцесса Тиана — чернокожая.Впрочем, под угрозой куда более серьезные вещи, чем мультипликационные герои. Трамп уверен, что погромщики посягают на саму американскую идентичность:— Мы говорили о памятниках Вашингтону, Линкольну. Вы слышали о том, что они уже хотят сносить и статуи Иисуса? Они хотят по-настоящему дестабилизировать нашу страну.Президент США боится, что скоро и встать на пути вандалов, которых Трамп уже открыто называет террористами, будет некому. Палата представителей, то есть демократы, одобрила законопроект о реформе полиции, который существенно ограничивает возможности стражей порядка. У Трампа дали понять, что президент США может наложить на закон вето. Сейчас когда в Америке разгул преступности, введение в действие новых правил может обернуться хаосом."В Чикаго сейчас хуже, чем в Афганистане, чем в Гондурасе и Гватемале. У нас много таких городов. Взгляните на Детройт, Оклен, Балтимор. Все злятся, когда я говорю так, мол, это расизм. Но афроамериканцы приходят ко мне и говорят: "Спасибо, сэр, что сказали об этом". Жить в этих городах все равно, что жить в аду", — заявил Дональд Трамп.В Окленде, который упомянул Трамп, проголосовали за упразднение департамента школьной полиции.У либералов Миннеаполиса свое развлечения. Там запустили флешмоб, суть которого заключается в том, чтобы не вызывать полицию ни в коем случае. Итог предсказуем — вверх поползла кривая роста грабежей. Белая и далеко не бедная либеральная молодежь — вот кто, по данным социологов, является основной движущей силой протестов и погромов.Медиамагнат Роберт Джонсон первый чернокожий миллиардер в истории Америки уже пошутил на эту тему. По его словам, снос памятников и запрет фильмов похож на перестановку шезлонгов на палубе расового "Титаника" в том смысле, что афроамериканцам с их реальными проблемами от этого ни холодно, ни жарко.Автор: Александр ХабаровАрхиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби предлагает переосмыслить образ Иисуса Христа в англиканских церквях. Речь идет о том, что спасителя там изображают белым, а это не совсем корректно по нынешним временам.Пересмотр может начаться с Кентерберийского собора. Глава церкви Англии не исключает того, что некоторые статуи скомпрометированы в глазах темнокожей паствы и в итоге их придется убрать.В какие дали заведут англиканскую церковь эти реформаторские порывы, можно только гадать. В Британии уже нашлась инициативная группа, которая требует изменить дизайн ордена святых Михаила и Георгия. На нем изображена сцена удушения дьявола. Борцам с расизмом она напоминает темнокожего американца Джорджа Флойда, задыхающегося под коленом полицейского.Начатый в США флешмоб проник во все слои британской жизни. Преподаватель Кембриджского университета Приямвада Гопал считает, что необходимы изменения даже в преподавании английского языка:— Деколонизация в плане обучения в любом предмете, но особенно в том, что касается английского языка, который я преподаю, заключается в том, чтобы понимать и развенчивать мифологию.Гопал прославилась тем, что написала в своем Twitter фразу "жизнь белых не имеет значения". Публикацию ей пришлось убрать, но в Кембридже ее повысили, назначив профессором.Один из самых престижных английский колледжей Eton, где учились двадцать британских премьер-министров, заявил о том, что намерен деколонизировать свою образовательную программу и нанять побольше темнокожих преподавателей. Руководство колледжа подчеркивает, что на этот шаг подтолкнули многочисленные жалобы и письма родителей и учеников. Один из выпускников, нигерийский писатель Диллибе Онияма, еще в 70-е опубликовал книгу, в которой описал, как его здесь обижали одноклассники. Нынешний директор перед ним извинился и пригласил приехать. Онияма согласился при условии, что эту поездку оплатит принимающая сторона.На четвертом канале британского телевидения даже запустили новое шоу: "Школа, которая пыталась покончить с расизмом". Детей разделили на группы по этнической принадлежности и допытывали разговорами о расах и привилегиях. Такого прессинга один из учеников не выдержал. Один даже расплакался и убежал. Ребенок не понял, почему ему во время программы надо находиться отдельно от своих одноклассников с другим цветом кожи. Выяснилось, что до участия в телешоу у него не было поводов задумываться о расизме.