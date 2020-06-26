Нападающий ЦСКА Андрей Воронцевич близок к тому, чтобы покинуть клуб спустя 14 лет выступлений за столичный баскетбольный клуб. Игрок может сменить клубную прописку уже нынешним летом.

Нападающий ЦСКА Андрей Воронцевич близок к тому, чтобы покинуть клуб спустя 14 лет выступлений за столичный баскетбольный клуб. Игрок может сменить клубную прописку уже нынешним летом.Информацию об этом распространил литовский журналист Донатас Урбонас, написавший об этом в своем Twitter-аккаунте: "Пос ловам источников, Андрей Воронцевич после 14 лет выступлений за ЦСКА покинет клуб. Сейчас его услуги предлагаются ведущим командам Единой лиги".Напомним, что Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. За это время он вместе с командой стал 13-кратным чемпионом России и трижды выигрывал Евролигу. Его контракт с "красно-синими" истек в июне 2020 года и теперь он стал свободным агентом.