Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что по закону о поправке к Конституции досрочно проголосовали более 86 тысяч человек.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что по закону о поправке к Конституции досрочно проголосовали более 86 тысяч человек. В досрочном голосовании приняли участие те, кто находится в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, передает ТАСС."На сегодняшний день что у нас по досрочному голосованию, которое проходило с 10 июня. Сейчас уже цифры обновились — 86549 участников проголосовали, из них 76693 в труднодоступных и отдаленных местностях, а на судах 9856", — сказала Памфилова.Как сообщалось ранее, 25 июня по всей стране открылись почти 100 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию. Они будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ. Основной день голосования – 1 июля.Также в двух регионах — Москве и Нижегородской области — проводится электронное голосование. По словам Памфиловой, и москвичи, и нижегородцы приняли в нем активное участие.