Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о том, как началось голосование по поправкам в Конституцию. В интервью каналу она говорила об условиях сохранения системы ЦИК в боеспособном состоянии, о случаях, когда главы комиссий вынуждены пасовать перед чиновниками, и о том, что делать в случае нарушений.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о том, как началось голосование по поправкам в Конституцию. В интервью каналу "Россия 24" она говорила об условиях сохранения системы ЦИК в боеспособном состоянии, о случаях, когда главы комиссий вынуждены "пасовать" перед чиновниками, и о том, что делать человеку, если его права ущемлены.- Мы в выездной студии нашей Центральной избирательной комиссии, сейчас со мной рядом председатель ЦИК Элла Памфилова. Элла Александровна, еще раз вас приветствую.- Здравствуйте!- Вы сегодня на запуске информационного центра обратились с очень важными словами к рядовым членам Избирательной комиссии. Почему для вас это было важно – начать именно с этого?- Да, это действительно очень важно, потому что это беспрецедентное общественно-политическое событие. А что такое члены наших комиссий? Это большая армия людей, это свыше 900 тысяч, почти под миллион, и они четко срез общества отражают. Это же не какие-то... это не их служба, это не по долгу службы. Они и по политическим, и по социальным... там представители разных партий, политических движений, общественных движений, граждане сами по себе. То есть представляют и политический, и социальный срез общества. И они пришли, как раньше бы сказали – общественная нагрузка. В этом случае я не могу так сказать, я могу сказать: это огромная общественно-политическая миссия, которую они выполняют в разных ситуациях. Новое совершенно масштабное действо. На них взвалилась огромная ответственность и нагрузка, мне надо их было и морально поддержать как-то, вот поэтому я обратилась и пожелала всем нам успешно выполнить ту задачу, которая стоит перед нами.- Сегодня первый день голосования. И очень много до начала его говорили о том, что будут соблюдены все необходимые меры безопасности, мы голосуем в период пандемии. Все-таки что на практике? Исполнялись ли эти меры?- Ну, конечно, как в огромном большом деле, какие-то недочеты мы уже увидели, но я в этой связи хотела обратить внимание особо, хочу лично обратиться ко всем нашим так называемым випам, высокопоставленным должностным лицам и на федеральном уровне, и на региональном уровне: пожалуйста, не ставьте членов наших комиссий в неудобное положение.Вы также обязаны – все обязаны, независимо от должности, соблюдать все те меры санитарно-эпидемиологической безопасности, все требования, которые не разбирают, какую должность человек занимает. Прийти, взять маску, надеть маску, надеть перчатки, ручку взять и сделать все то же, что делают все граждане. Потому что я представляю: приходит очень высокопоставленный человек на комиссию и председатель комиссии – ему неудобно, он пасует перед таким должностным лицом. Здесь масса камер, и вот под камеру человек, скажем, не считает для себя важным выполнить все те требования, которые все обязаны выполнять. Это вызывает раздражение у людей. И вот я еще раз обращаюсь и обращаюсь к председателям комиссий: требуйте со всех, независимо от должности. Пришел на участок голосовать – будь добр, депутат или губернатор или кто бы то ни был – сделать все то, что обязаны сделать все граждане. Это очень важно.Ну, конечно, какие-то небольшие недочеты есть. Мы быстренько их исправляем, в принципе, да, все у нас комиссии, все члены участковых комиссий, наблюдатели обеспечены масками, перчатками, экранами защитными, одноразовыми халатами, когда требуется голосование на дому, и так далее. Все сделано. Надо просто, чтобы каждый со своей стороны... Не только наши комиссии – мы жестко их за это прессуем – обязаны исполнять то, что предписано им исполнять. Но, с другой стороны, участники голосования, независимо от социального положения или должности, все должны со своей стороны тоже выполнять требования, чтобы не представлять опасность, в том числе, и для других граждан, не быть источником заражения. Они обязаны в первую очередь показать пример хороший. Мы обязательно пользуемся... Вот я сейчас сняла маску, потому что даю интервью. Но мы четко это соблюдаем, иначе мы бы не могли сохранять систему в таком боеспособном состоянии.- Если говорить о жалобах и нарушениях, поступают ли уже сообщения к вам и как вы на них реагируете?- Очень оперативно мы их рассматриваем и если мы видим, что это не просто типа фейка, или если мы видим, что там есть какие-то основания, и если это в нашей компетенции – моментально реагируем. То есть очень оперативно работаем. Если мы видим, что какое-то, возможно, нарушение (пока я таких не получала), но требуется вмешательство правоохранительных органов, тоже направляем в правоохранительные органы. Пока жалоб немного. Есть определенные, да, за что нас критикуют, мы тоже сейчас отрабатываем, мониторим. Очень много недопонимания по поводу голосования вне помещения, кто-то там пишет с сарказмом: вот, голосование чуть ли не на коленке или на лавочке... Коллеги, ну это смешно. Да, мы все сделали для наших участников голосования, чтобы им было удобно и доступно. Но это не значит, что наши процедуры облегчены. Они очень четко, жестко прописаны, они очень педантичны, они предусматривают голосование вне помещения, очень четко все прописано, и как надо. И обязательно с участием наблюдателя, обязательно соблюдаются все меры индивидуальной защиты, то есть более подробно мы об этом сейчас дадим информацию, у нас на сайте будет. И завтра с утра начнем с этой темы. Прямо наглядно покажем, как должно проходить, если где-то какие-то замечания, наши коллеги сейчас в регионах их учтут. Здесь тоже все жестко, строго, под контролем наших наблюдателей.- Если человек видит, что ущемляются его права, пошагово – что ему нужно сделать?- Если человек видит, что ущемляются его права, он может обратиться к членам комиссии, потому что они представляют разные партии, разные движения. Он может обратиться к наблюдателям, которые там присутствуют, он может позвонить напрямую в ЦИК на горячую линию, номер очень простой — 8 800 200 00 20. Если что, у нас работает горячая линия круглосуточно, и мы постараемся ответить на все вопросы и оперативно среагировать на то, чтобы восстановить или не допустить нарушение прав каждого нашего участника голосования.