По меньшей мере один человек погиб, еще 17 получили ранения в результате падения автобуса с моста в Варшаве, сообщает RMF 24 со ссылкой на заявление министра здравоохранения Польши Лукоша Шумовского.

По меньшей мере один человек погиб, еще 17 получили ранения в результате падения автобуса с моста в Варшаве, сообщает RMF 24 со ссылкой на заявление министра здравоохранения Польши Лукоша Шумовского.#Wypadek autobusu na #S8 — strażnicy są na miejscu, zabezpieczają miejsce zdarzenia i lądowisko dla śmigłowca LPR. Pozostajemy do dyspozycji służb ratunkowych. pic.twitter.com/nKoz43biPM— Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) June 25, 2020ЧП произошло около часа дня 25 июня на мосту генерала Грота-Ровецкого, что на выезде из города. По предварительным данным, пожилой водитель потерял сознание, после чего "автобус-гармошка" вылетел с развязки. Передняя его часть рухнула вниз, задняя осталась на виадуке.Первоначально сообщалось о двух погибших и 20 пострадавших, по последним данным, жертвой ДТП стала одна пассажирка. В больницах находятся 17 человек, состояние некоторых врачи оценивают как тяжелое.