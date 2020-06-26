Главный внештатный детский эндокринолог региона, зав отделением педиатрии детской областной больницы Юлия Бойко оказалась в тройке лучших на Всероссийском конкурсе врачей.

Детский врач из Калининградской области признана одним из лучших эндокринологов России. Завотделением педиатрии детской областной больницы, а также главный детский эндокринолог Янтарного края Юлия Бойко попала в тройку лучших Всероссийского конкурса.Как информирует ГТРК "Калининград" со ссылкой на пресс-службу правительства, в профессию Юлия Бойко пришла 37 лет назад. Училась и начинала работать в Белоруссии. Переехав в Россию, продолжила трудовую деятельность и параллельно осваивала научную. С 2013 года несет службу в ГБЗУ "Детская областная больница" в Калининграде. Как следует из репортажа на телеканале "Россия 1", в настоящее время является заведующей педиатрическим отделением.